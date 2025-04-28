Філін 4 серія 2 сезон – дивитись онлайн серіал Філін

Дивіться онлайн детектив Філін 2 сезон 4 серія від 28.04.2025 на сайті ICTV!

Детективам відділу Філін дісталася справа, якої зазвичай жахаються всі райвідділки! Після розпорядження керівництва справи тепер розподілятиме Кречет. Новий керівник відразу доручив детективам Філін знайти власника черепа, який виявила поліція після викриття чорного ринку людських останків. Зоя Модестівна відразу визначила, що череп належав молодій жінці, яку хтось вбив два-три роки тому.

Штучний інтелект Філін довго шукав бодай якісь зачіпки в справах про знайдені тіла без голів, адже поліція зазвичай «губить» подібні знахідки, щоб позбутися нерозкритих справ. Як інноваційні технології допоможуть ідентифікувати власника черепа? Вбивця й продавець черепа – це одна людина? За справу беруться найкрутіші детективи на чолі зі штучним інтелектом! Дивіться онлайн детективний серіал Філін 2 сезон 4 серія від 28.04.2025.

Серіал Філін 2 сезон 3 серія

Серіал Філін