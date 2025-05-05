Філін 6 серія 2 сезон – дивитись онлайн серіал Філін

Подвійне життя, вигадані діагнози й викрадення тіла – дивіться онлайн серіал Філін 2 сезон 6 серія від 05.05.2025.

Криміналісти відділу Філін взялися за дуже загадкову справу: вбивство двох пацієнтів приватної клініки. Смерть Миколи Гайдара зафіксували камери, адже чоловік зі страшними пораненнями спустився з палати на перший поверх, де відбувалася пресконференція. Судмедекспертка Зоя Модестівна встановила, що чоловік загинув від втрати крові. Микола приїхав у лікарню, щоб йому поставили крапельницю для нормалізації роботи печінки, проте хтось напав на нього й сильно побив підбором жіночого взуття. Також Зоя Модестівна виявила, що Микола не мав проблем із печінкою. Навіщо тоді він двічі на місяць приїжджав у клініку? Хто завдав йому фатальних ударів: чоловік чи жінка в стані афекту? І хто ще загинув від рук вбивці того дня? Дивіться онлайн детектив Філін 2 сезон 6 серія від 05.05.2025 на сайті ICTV.

Серіал Філін 2 сезон 5 серія

Серіал Філін