Філін 7 серія 2 сезон – дивитись онлайн серіал Філін

Найкращі криміналісти відділу Філін на чолі зі штучним інтелектом і скандальною журналісткою вирушають у зразковий кагарлицький дитбудинок, щоб розслідувати загибель учениці. Які таємниці приховує інтернат? Дивіться онлайн детектив Філін 2 сезон 7 серія від 07.05.2025.

У відділ Філін 2025 прийшла журналістка Олена Острова з редакційним завданням щодо порушення прав дітей в інтернатах. Жінку дуже зачепила смерть однієї із сиріт у кагарлицькому дитбудинку, яка видалась їй підозрілою. Тіло Поліни Косач знайшли в калюжі під сходами, а загибель списали на нещасний випадок унаслідок падіння. Хоча минуло три тижні після трагедії, тітка так і не поховала племінницю, тому Зоя Модестівна змогла виявити справжню причину смерті – зупинку серця. Але що ж її спричинило? Навіщо туристичному агентству, з яким співпрацює інтернат, медичні картки дітей? І хто з учнів загинув сім років тому, що породило моторошну легенду про Мару? Дивіться онлайн серіал Філін 2 сезон 7 серія від 07.05.2025 на сайті ICTV.

Серіал Філін 2 сезон 6 серія

Серіал Філін