Філін 8 серія 2 сезон – дивитись онлайн серіал Філін

Нове викрадення дівчинки, божевільна фанатка й пошук щура серед своїх – дивіться онлайн детективний серіал Філін 2 сезон 8 серія від 07.05.2025 на сайті ICTV.

По допомогу до відділу Філін звернулися батьки викраденої дівчинки Лізи Когут, яку хтось виманив і викрав на дитячому майданчику таким же чином, як це в минулому зробив Лялькар. Налякана матір Лізи впевнена, що саме серійник викрав дівчинку, хоча детективи вже заарештували педофіла Володимира Удода. У його квартирі вони знайшли докази, які вказують на викрадення й вбивства, проте адвокат злочинця заявив, що саме слідчі підкинули все до обшуку. Серіал Філін 2025 покаже, як криміналісти шукають Лізу, адже від розслідування залежить не лише доля всього відділу, а найголовніше – життя дитини. Невже вони справді помилилися, тому Лялькар досі викрадає дітей? Чи Лізу викрав конкурент її батька Павла, який надіслав бізнесменові погрози? Дивіться онлайн серіал Філін 2 сезон 8 серія від 07.05.2025.

Серіал Філін 2 сезон 7 серія

Серіал Філін