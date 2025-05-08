Філін 9 серія 2 сезон – дивитись онлайн серіал Філін

Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Філін 2 сезон 9 серія від 08.05.2025 на сайті ICTV!

У лабораторію Зої Модестівни привезли жіночу мумію, знайдену в стіні орендованої квартири. Кречет відразу доручив відділу Філін зайнятися цією справою, через що отримав шквал критики. Невже він і справді нав’язав це розслідування слідчим, щоб самому зайнятися Лялькарем? Дивіться детективний серіал Філін 2025.

Штучний інтелект Філін проаналізував дані про студенток, зниклих 10 років тому, і визначив потенційну особу загиблої. У 2014 році безслідно зникла Майя Драч, яка навчалася в тому ж коледжі дизайну, де працює викладач Однорук. Саме цей чоловік орендував квартиру десять років тому й з’їхав із неї через місяць. Невже саме він вбив дівчину? Чи справді мумія – це тіло Майї? І чи погодиться Тарас на лікування, якщо Маргарита Львівна йому допоможе? Дивіться онлайн детектив Філін 2 сезон 9 серія від 08.05.2025.

Серіал Філін 2 сезон 8 серія

Серіал Філін