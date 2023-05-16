Гарячий – 10 серія

Дивіться онлайн захопливий бойовик Гарячий 10 серія від 16.05.2023, який розповідає про роботу двох поліцейських напарників – нестримного Макса та конформіста Ігоря.

На трасі знайдено розстріляну та спалену автівку таксі, водій якої загинув на місці. Поліцейські припускають, що це якось пов’язано з нещодавніми розбірками між таксистами та маршрутниками – начеб-то ті не могли поділити територію. Проте ву серіалі Гарячий 2023 Макс робить висновок, що ву таксі була ще одна людина, яка вийшла з авто як раз перед вибухом. Хто це? І чому він втік? Відповіді на ці запитання, а також рішення Макса з приводу роботи на СБУ ви дізнаєтесья у серіалі Гарячий 10 серія від 16.05.2023.

Дивіться онлайн серіал Гарячий 9 серія