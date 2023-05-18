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Гарячий – 12 серія

У фіналі детективного серіалу Гарячий 12 серія від 18.05.2023 Максим та Ігор беруться за складну та переплетену інтригами справу. У гаражному кооперативі знайдено тіло невідомого чоловіка. Його вбито чотирма пострілами, хоча гільз біля тіла знайдено всього три. Ані документів, ані особистих речей – нічого, що б наштовхнуло на особу вбитого. Єдине, що привернуло увагу Максима у 12 серії детективу Гарячий, – це свіжі сліди від бензину, які привели слідчих до таксиста Васі. Переляканий чоловік розповів: вранці його зупинив правоохоронець і наказав переслідувати білий джип. Поліціянт переконав таксиста, що нічого незаконного в цьому немає, навпаки – це важлива спецоперація. Хто цей загадковий правоохоронець? І невже він навмисне вбив невідомого в гаражному кооперативі? Ви будете шоковані фіналом розслідування Макса та Ігоря – дивіться онлайн серіал Гарячий 12 серія від 18.05.2023 на сайті ICTV.

Дивіться онлайн серіал Гарячий 11 серія

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