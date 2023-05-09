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Гарячий – 7 серія

Дивіться онлайн продовження іронічного детективу Гарячий 7 серія від 09.05.2023 на сайті ICTV. Пригоди оперативників Макса та Ігоря змусять вас забути про всі справи й поринути в світ криміналу.

Місцеві браконьєри знаходять у річці тіло молодого хлопця. У жертви численні гематоми по всьому тілу та смертельна рана на голові. Поліцейські Макс і Ігор у серіалі Гарячий 2023 одразу вирушають на місце злочину й зʼясовують, що вбитий – це син київського еколога Андрія Зими Славко. Як справи батька стали причиною смерті Славка? І яку нову інформацію дізнається про свою покійну дружину Макс? Дізнаєтесь у серіалі Гарячий 7 серія від 09.05.2023.

Дивіться онлайн серіал Гарячий 6 серія

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