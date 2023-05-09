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Гарячий – 8 серія

Іронічний детектив Гарячий 8 серія від 10.05.2023 дивіться просто зараз на сайті телеканалу ICTV. Яке нове розслідування чекає на оперативників? Та які зміни в особистому житті відбудуться в Макса?

Напарники починають пошук вбивці дівчини Олі, яку невідомий зарізав ножем просто посеред натовпу людей. Дівчина була на першому побаченні з Михайлом, який і застав останні хвилини життя Олі – коли з її серця сочилася кров. В серіалі Гарячий 2023 Макс і Ігор зʼясували, що Оля – колишня військова та першокласна снайперка. Тож чи повʼязана її смерть з минулою діяльністю? Відповідь у детективі Гарячий 8 серія від 10.05.2023.

Дивіться онлайн серіал Гарячий 7 серія

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