Морська поліція. Чорноморськ – 13 серія

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В комедійному бойовику Сержа Левіна відправлять у відпустку. Хлопець дуже втомився й під час пошуку викраденої яхти вступив у конфлікт з депутатом. Мельниченко вирішив відправити свого колегу і друга відпочити в Карпатах. Однак хлопці навіть не підозрюють, що відпустка піде зовсім не за планом. У серіалі ICTV Морська поліція. Чорноморськ 13 серія Левін змушений буде взяти участь у розслідуванні. Адже саме він опиниться в заручниках у злочинців. Сам того не підозрюючи, Серж познайомився з викрадачами. Щоб зберегти своє життя, він змушений приховувати, що поліцейський. Та чи зможе він обманути негідників? Покаже бойовик Морська поліція. Чорноморськ 13 серія.

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