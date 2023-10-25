Морська поліція. Чорноморськ – 10 серія

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У новій серії комедійного бойовика головним героям доведеться розкрити складну справу. Адже навіть потерпілі будуть приховувати правду від поліцейських. Дмитро та Серж мають дізнатися, чому на яхті відбулася стрілянина та чому власник судна збрехав їм. Єгор не зможе їм допомогти, попри все своє бажання, адже має проблеми зі здоров’ям. Тож розслідування в серіалі ICTV Морська поліція. Чорноморськ 10 серія падає на плечі тільки двох героїв. Дмитро і Серж з’ясують, що хтось буде вести своє розслідування та перешкоджатиме їм знайти правду. Чи зможуть поліцейські знайти справжніх винуватців злочину та не потрапити в халепу? Покаже бойовик Морська поліція. Чорноморськ 10 серія.

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