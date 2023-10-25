Морська поліція. Чорноморськ – 9 серія

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У новій серії комедійного детективу Єгору доведеться зробити складний вибір. Під час патрулювання він разом з Сержем спіймали Соню за незаконним виловом риби. Коваленко не мав іншого вибору, тож змусив дівчину відпустити вилов назад у водойму. У 9 серії українського серіалу Морська поліція. Чорноморськ стосунки Єгора і Соні опинилися під загрозою. Таку ж кризу переживають і Дмитро з Мариною. Все стабільно лише в Сержа, адже хлопцю не складає проблеми знайти собі нову пасію. Чи вдасться поліцейським налагодити особисті стосунки та спокійно взятися до роботи? Покаже бойовик Морська поліція. Чорноморськ 9 серія.

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