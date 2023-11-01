Морська поліція. Чорноморськ – 14 серія

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В українському детективі невідомі почали оглушувати рибу вибухівкою. Це суворо заборонено законом, тож поліцейські беруться за пошуки злочинців. Під час патрулювання вони затримали місцевого рибалку Нікоса. Він стверджує, що став випадковим свідком злочину, однак Кеп змушений затримати його. Через особисті зв’язки Єгора з внучкою затриманого Сонею його відсторонили від справи. У серіалі ICTV Морська поліція. Чорноморськ 14 серія Ковальчук починає власне розслідування. Соня дуже ображена на нього та навіть знайомить хлопця зі своїм нареченим. Попри все, Єгор дуже старається врятувати Нікоса, адже впевнений у його непричетності. Чи не заважають почуття поліцейському бути неупередженим та справедливим? Іа чи зможе він розібратися, хто насправді винен? Покаже бойовик Морська поліція. Чорноморськ 14 серія.

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