Дивіться просто зараз іронічний екшн-детектив Морська поліція. Чорноморськ 15 серія на сайті Серіали ICTV!
В новій серії бойовика поліцейські поміняються ролями з потерпілими. Цього разу доведеться рятувати капітана Мельниченка. Під час патрулювання він зупиниться біля яхти свого друга Олексія, не знаючи, що той разом з дочкою перебувають у заручниках. Тепер Дмитра теж утримують на яхті. У серіалі ICTV Морська поліція. Чорноморськ 15 серія Серж і Єгор навіть не знають, що їхнього колегу потрібно рятувати. Лише завдяки впертості Ковальчука вони виходять на слід дружини Олексія, яка саме збирає гроші на викуп. Вона дуже хвилювалась за рідних і тому вирішила виконати вимоги злочинців. Тепер Єгор і Серж мають обмаль часу, щоб врятувати заручників. Чи вдасться їм обвести навколо пальця викрадачів? Покаже комедійний бойовик Морська поліція. Чорноморськ 15 серія.