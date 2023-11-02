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Морська поліція. Чорноморськ – 16 серія

Дивіться просто зараз іронічний екшн-детектив Морська поліція. Чорноморськ 16 серія на сайті Серіали ICTV!

Цілий тиждень у Чорноморську відбуватиметься кінофестиваль. Поліцейські не дуже раді, адже на захід приїхало багато зірок та відвідувачів. А чим більше людей, тим ймовірніше станеться якась біда. Так і сталося. Під час відпочинку на морі викрали двох відомих акторів. У комедійному бойовику ICTV Морська поліція. Чорноморськ 16 серія Серж, Дмитро та Єгор будуть розшукувати зниклих зірок. Та хлопцям доведеться розділитися, і один з них потрапить в біду. Чи зможуть поліцейські врятувати колегу й знайти зниклих акторів? Покаже детектив ICTV Морська поліція. Чорноморськ 16 серія.

Дивіться онлайн серіал Морська поліція. Чорноморськ 15 серія на ICTV

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