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Морська поліція. Чорноморськ – 19 серія

Дивіться просто зараз іронічний екшн-детектив Морська поліція. Чорноморськ 19 серія на сайті Серіали ICTV!

Невідомі обікрали музей та забрали коштовностей на тисячі доларів. До пошуку злочинців підключають морську поліцію, хоча це й не входить в їхню компетенцію. В ході розслідування Єгор з’ясовує, де можуть бути грабіжники. В серіалі ICTV Морська поліція. Чорноморськ Єгор і Серж відправляються на затримання та потрапляють в перестрілку. Врятувати життя хлопців повинен Єгор. Ніхто з них не підозрює, що грабіжники – тільки виконавці злочину. А за ними стоїть дуже впливовий замовник. Чи зможуть вони викрити цілу злочинну схему? Щоб дізнатися, дивіться детектив ICTV Морська поліція. Чорноморськ 19 серія.

Дивіться онлайн серіал Морська поліція. Чорноморськ 18 серія на ICTV

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