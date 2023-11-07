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Невідомі обікрали музей та забрали коштовностей на тисячі доларів. До пошуку злочинців підключають морську поліцію, хоча це й не входить в їхню компетенцію. В ході розслідування Єгор з’ясовує, де можуть бути грабіжники. В серіалі ICTV Морська поліція. Чорноморськ Єгор і Серж відправляються на затримання та потрапляють в перестрілку. Врятувати життя хлопців повинен Єгор. Ніхто з них не підозрює, що грабіжники – тільки виконавці злочину. А за ними стоїть дуже впливовий замовник. Чи зможуть вони викрити цілу злочинну схему? Щоб дізнатися, дивіться детектив ICTV Морська поліція. Чорноморськ 19 серія.