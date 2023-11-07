Морська поліція. Чорноморськ – 20 серія

Дивіться онлайн комедійний детектив Морська поліція. Чорноморськ 20 серія від 07.11.2023, в якому Ксенія та Дмитро збираються одружитися. Дівчина вже навіть почала обирати собі весільну сукню, однак майбутній союз ставлять під сумнів навіть її подруги. Чому раптом Кеп вирішив одружитися з Ксенією, яку донедавна навіть не помічав?

Життя Марини Едуардівни в небезпеці. Її викрадає кримінальний авторитет Гриб, який відразу висуває вимоги правоохоронцям. Вони мають звільнити з тюрми Варламова, надати йому авто та не слідкувати надалі за його пересуваннями. Ця справа нарешті змусить Марину розібратися в своїх почуттях до Кепа в серіалі Морська поліція. Чорноморськ 20 серія від 07.11.2023.

Дивіться онлайн серіал Морська поліція. Чорноморськ 19 серія на ICTV