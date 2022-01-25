Морська поліція. Чорноморськ – дивіться ПРЕМʼЄРУ з 15 ЛЮТОГО о 21:30 на ICTV

Морська поліція. Чорноморськ – в Новий рік з новою прем’єрою!

Морська поліція. Чорноморськ – Спекотна ПРЕМʼЄРА на ICTV вже 15 лютого о 21:30

У центрі сюжету – пригоди на роботі і особисте життя трьох абсолютно різних поліцейських морського патруля: совісного, але конфліктного капітана Кепа, ерудованого добряка лейтенанта Єгорки і сержанта Сержика – експресивного, веселого одесита.

Які ж пригоди чекають на наших патрульних поліцейських на воді? Не пропустіть 15 лютого о 21:30 на ICTV.