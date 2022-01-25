seach
ICTV - Разом краще

Video: Морська поліція. Чорноморськ – дивіться ПРЕМʼЄРУ з 15 ЛЮТОГО о 21:30 на ICTV

У центрі сюжету – пригоди на роботі і особисте життя трьох абсолютно різних поліцейських морського патруля: совісного, але конфліктного капітана Кепа, ерудованого добряка лейтенанта Єгорки і сержанта Сержика – експресивного, веселого одесита. Які ж пригоди чекають на наших патрульних поліцейських на воді? Не пропустіть 15 лютого о 21:30 на ICTV.

Морська поліція. Чорноморськ – дивіться ПРЕМʼЄРУ з 15 ЛЮТОГО о 21:30 на ICTV
0 Коментувати

У центрі сюжету – пригоди на роботі і особисте життя трьох абсолютно різних поліцейських морського патруля: совісного, але конфліктного капітана Кепа, ерудованого добряка лейтенанта Єгорки і сержанта Сержика – експресивного, веселого одесита.

Які ж пригоди чекають на наших патрульних поліцейських на воді? Не пропустіть 15 лютого о 21:30 на ICTV.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Серіали ICTV / Морська поліція. Чорноморськ – дивіться ПРЕМʼЄРУ з 15 ЛЮТОГО о 21:30 на ICTV / 25.01.2022 14:59
25.01.2022 14:59

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Актори

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь