Митець 2025 1 серія від 03.11.2025 – дивитись онлайн

Вмикайте прем’єру детективу Митець 2025 та ви дізнаєтеся історію легендарного майора Дмитра Скорука – найкращого слідчого, який зник на початку війни під час операції. Його вважали загиблим, аж поки одного дня чоловіка не знаходять живим у багажнику авто колаборанта. Виснажений, із провалами пам’яті та слідами невідомих психотропних речовин у крові, він повертається до світу, який його вже поховав. Дивіться онлайн серіал Митець 1 серія від 03.11.2025, щоб познайомитися з героєм детективу.

Психолог Микола Заремба припускає, що над Скоруком могли проводити експерименти. Після зникнення Дмитро не пам’ятає нічого, окрім того, як відправив дружину з донькою за кордон і пішов боронити країну. Тепер йому доведеться розслідувати власне життя. Та дещо йому не дає спокою – в його видіннях з’являються майбутні трагедії. Чи зможе він допомогти слідству знайти вбивцю відомого журналіста завдяки своїм малюнкам-пророцтвам? Серіал Митець 2025 1 серія дасть відповідь – дивіться онлайн на ICTV2.

Серіал Митець 2025