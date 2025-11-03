Митець 2025 2 серія від 03.11.2025 – дивитись онлайн

Дивіться онлайн серіал Митець 2 серія від 03.11.2025!

У другій серії детективу Дмитро Скорук опиниться під тиском підозр і постійного спостереження. Після свого загадкового повернення він намагається відновити довіру колег і довести, що не має стосунку до ворога, крім того, що був використаний як підопитний щур. Та довести свою щирість буде нелегко – всі навколо не зводять із нього очей.

Під час розслідування спливає тривожна правда: усі, хто бачив, як Дмитро в останній раз сідав у гвинтокрил, загинули. Його немає в списках полонених, а отже, хтось намагається приховати правду. У серіалі Митець оперативник Андрій Кравченко отримує наказ стежити за ним. Та поки всі шукають відповіді, нове видіння Скорука знову стане пророчим. Хто загине цього разу і яку роль у цьому зіграє він сам? Дивіться серіал Митець 2025 2 серія онлайн на ICTV2, щоб дізнатися правду.

