Митець 2025 3 серія від 04.11.2025 – дивитись онлайн

Дивіться онлайн серіал ICTV Митець 3 серія від 04.11.2025! Майор Дмитро Скорук продовжує співпрацювати зі слідчими, використовуючи свої видіння для пошуку злочинців. Та попри допомогу в роботі, довіра колеги оперативника Андрія Кравченка досі під питанням: адже той досі намагається зрозуміти, ким Скорук став після повернення.

У новій справі герой малює портрет жертви – судді, якого вбили ще рік тому. На малюнку з’являються символи, що змушують слідчих переглянути попередній вирок, – змія, ваги правосуддя і перекреслене слово «правосуддя». Чи це натяк на помилку в розслідуванні? Покаже 3 серія Митець 3 серія.

Разом із другом головний герой вирушає до місця, де його знайшли. І раптом пригадує важливу деталь. Що саме пригадав майор і чи допоможе це стати на крок ближче до правди про його полон? Дізнайтесь у новій серії – дивіться кримінальний серіал Митець 2025 3 серія онлайн на ICTV2.

Серіал Митець 2 серія

Серіал Митець