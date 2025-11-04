Митець 2025 4 серія від 04.11.2025 – дивитись онлайн

Дивіться онлайн серіал ICTV Митець 4 серія від 04.11.2025! Слідча група знову в центрі нової заплутаної справи – серія злочинів, скоєних мстивцем, який вирішив взяти правосуддя у власні руки. Першою жертвою стає винуватиця смертельної ДТП, в якій загинула родина. Попри вирок, її достроково звільнили за гарну поведінку. Проте хтось вирішив, що правосуддя не відбулося – Марію знаходять мертвою, збитою власною автівкою просто біля дому.

Черговий малюнок Скорука привів слідчих до висновку: мета вбивці не одна і не дві людини, а тисячі, і саме тому злочинець планує скоїти теракт. Чи зможуть вони випередити божевільного месника до страшної трагедії? Покаже серіал Митець 2025 4 серія – дивіться кримінальний серіал онлайн на ICTV2.

Серіал Митець 3 серія

Серіал Митець