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Video: Пес 6 сезон. 22 серия

В 22 серии 6 сезона в переходе заживо сгорел мужчина. Он загорелся совсем неожиданно и именно в тот момент никто мимо не проходил. Можно было бы предположить, что это странное самоубийство, но Пес неподалеку от перехода обнаружил кожаную куртку с нашивкой, которая навела на след подозреваемых и позволила открыть дело об расследовании убийства. Кто же причастен к преступлению? Смотрите сериал Пес 6 сезон 22 серия прямо сейчас на нашем сайте! Смотрите также: Пес 6 сезон 21 серия

Пес 6 сезон. 22 серия
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В 22 серии 6 сезона в переходе заживо сгорел мужчина. Он загорелся совсем неожиданно и именно в тот момент никто мимо не проходил. Можно было бы предположить, что это странное самоубийство, но Пес неподалеку от перехода обнаружил кожаную куртку с нашивкой, которая навела на след подозреваемых и позволила открыть дело об расследовании убийства. Кто же причастен к преступлению? Смотрите сериал Пес 6 сезон 22 серия прямо сейчас на нашем сайте!

Смотрите также: Пес 6 сезон 21 серия

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ICTV / Серіали ICTV / Пес 6 сезон. 22 серия / 26.10.2021 21:30
26.10.2021 21:30

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