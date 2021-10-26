В 22 серии 6 сезона в переходе заживо сгорел мужчина. Он загорелся совсем неожиданно и именно в тот момент никто мимо не проходил. Можно было бы предположить, что это странное самоубийство, но Пес неподалеку от перехода обнаружил кожаную куртку с нашивкой, которая навела на след подозреваемых и позволила открыть дело об расследовании убийства. Кто же причастен к преступлению? Смотрите сериал Пес 6 сезон 22 серия прямо сейчас на нашем сайте!

Смотрите также: Пес 6 сезон 21 серия