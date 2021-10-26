Пес 6 сезон. 22 серия

Гнєзділов та його нові пригоди – Пес-6 – понеділок-четвер, 21:30
Пес 6 сезон. 21 серия
Пес – нові серії з 25 жовтня о 21:30 на ICTV
Пес 6 сезон. 20 серия
Пес 6 сезон. 19 серия
Пес 6 сезон. 18 серия
Пес 6 сезон. 17 серия
Пес 6 сезон. 16 серия
«Юрчишини»: чому варто подивитися прем’єру на ICTV
Георгій Делієв про стосунки з дітьми, образ негідника та імпровізації на майданчику «Юрчишини-2»
Володимир Канівець про сварки з татом, секрети актора та нові погляди свого персонажа у «Юрчишини-2»
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