В 25 серии 6 сезона найдены тела байкеров. На месте преступления также обнаружен аппарат для счета денег. Скорее всего причиной убийства стало ограбление, но Гнездилов выделился, как всегда, и предположил, что это массовое самоубийство. Что же на самом деле случилось? Смотрите сериал Пес 6 сезон 25 серия прямо сейчас на нашем сайте!

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