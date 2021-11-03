В 27 серии 6 сезона в парке под листьями найдено замерзшее тело девушки. Леонидов предположил, что это дело рук маньяка. Гнездилов его поддержал и они вместе собрались поподробнее рассматривать именно эту версию. Максимов же предложил сначала посмотреть камеры наблюдения и всерьез начал беспокоиться нездоровым интересом Лешы к маньякам. Что же на самом деле случилось с погибшей? Смотрите сериал Пес 6 сезон 27 серия прямо сейчас на нашем сайте!

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