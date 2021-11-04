В 28 серии 6 сезона в съемной квартире случилось жестокое убийство. Неизвестный расстрелял некого Петра Корягина – бывшего заключенного, а в конце оставил на лице убитого маску зайца. Также в квартире была девушка, но убийца решил оставить ее в живых. Зачем он так сделал и станет ли девушка следующей жертвой? Смотрите сериал Пес 6 сезон 28 серия прямо сейчас на нашем сайте!

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