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Video: Пес 6 сезон. 29 серия

В 29 серии 6 сезона молодая женщина вызвала "мужа на час", даже не подозревая как трагически эта идея может обернуться для нее. "Муж на час" оказался убийцей и ударил жертву 5 раз молотком. С места преступления исчезла только картина. Помимо этого, камеры возле дома зафиксировали авто бывшего мужа погибшей... Что объединяет бывшего мужа и "мужа на час" и за что расплатилась жизнью эта женщина? Будут выяснять Макс Максимов и его верная команда. Смотрите сериал Пес 6 сезон 29 серия прямо сейчас на нашем сайте! Смотрите также: Пес 6 сезон 28 серия

Пес 6 сезон. 29 серия
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В 29 серии 6 сезона молодая женщина вызвала “мужа на час”, даже не подозревая как трагически эта идея может обернуться для нее. “Муж на час” оказался убийцей и ударил жертву 5 раз молотком. С места преступления исчезла только картина. Помимо этого, камеры возле дома зафиксировали авто бывшего мужа погибшей…

Что объединяет бывшего мужа и “мужа на час” и за что расплатилась жизнью эта женщина? Будут выяснять Макс Максимов и его верная команда. Смотрите сериал Пес 6 сезон 29 серия прямо сейчас на нашем сайте!

Смотрите также: Пес 6 сезон 28 серия

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ICTV / Серіали ICTV / Пес 6 сезон. 29 серия / 08.11.2021 21:30
08.11.2021 21:30

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