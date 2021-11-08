В 29 серии 6 сезона молодая женщина вызвала “мужа на час”, даже не подозревая как трагически эта идея может обернуться для нее. “Муж на час” оказался убийцей и ударил жертву 5 раз молотком. С места преступления исчезла только картина. Помимо этого, камеры возле дома зафиксировали авто бывшего мужа погибшей…

Что объединяет бывшего мужа и “мужа на час” и за что расплатилась жизнью эта женщина? Будут выяснять Макс Максимов и его верная команда. Смотрите сериал Пес 6 сезон 29 серия прямо сейчас на нашем сайте!

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