В 31 серии 6 сезона мужчину до смерти забили в такси и оставили в лесу вместе с автомобилем. Полиции удалось найти владельца авто. Это дважды судимый Евгений Котов. Неужели таксисту опять захотелось за решетку?

Тем временем, в процессе расследования дела об убийстве в такси, Гнездилову пришла в голову блестящая идея совмещать основною работу и подрабатывать таксистом. Потянет ли он? Также Псу поступило заманчивое предложение стать партнером на раз для собаки Ларочки. Состоится ли ночь любви? Смотрите сериал Пес 6 сезон 31 серия прямо сейчас на нашем сайте!

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