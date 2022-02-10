Спекотна премʼєра взимку на ICTV – Морська поліція. Чорноморськ – 15 лютого, 21:30
Знайомтесь, лейтенант Єгор Ковальчук! – Морська поліція. Чорноморськ – 15 лютого, 21:30
Морська поліція. Чорноморськ – Спекотна ПРЕМʼЄРА на ICTV вже 15 лютого о 21:30
Морська поліція. Чорноморськ – дивіться ПРЕМʼЄРУ з 15 ЛЮТОГО о 21:30 на ICTV
Морська поліція. Чорноморськ – Спекотна прем’єра від ICTV – СКОРО
Дільничний з ДВРЗ – Операція НОВИЙ РІК – Повний фільм (2021)
Морська поліція. Чорноморськ – в Новий рік з новою прем’єрою!
До Нового року на районі готові усі! – Дільничний з ДВРЗ. “Операція Новий рік” – 30 грудня, 19:20 на ICTV
Реальні герої та вибухові історії – Весна 2022 на ICTV
Серіал Морська поліція. Чорноморськ – Спекотна ПРЕМ’ЄРА на ICTV – 15 лютого 21:30
Знайомтесь, сержант Серж Левін! – Морська поліція. Чорноморськ – 15 лютого, 21:30
Знайомтесь, капітан Дмитро Мельниченко! – Морська поліція. Чорноморськ – 15 лютого, 21:30
Як знімали серіал «Морська поліція. Чорноморськ»: фоторепортаж
«Блискавка вдарила туди, де стояв режисер»: Григорій Бакланов розповів про зйомки «Морська поліція. Чорноморськ»
Дмитро Сова розповів про складність зйомок серіалу «Морська поліція. Чорноморськ»
«Морська поліція. Чорноморськ»: хто зіграв головні ролі