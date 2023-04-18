Серіал Гарячий – Прем’єра 2 травня на ICTV2

Оперативник Макс Горячев і поліцейський Ігор Безхатченко – ще один дует копів-напарників, який доводить: героям зовсім необов’язково бути схожими, щоб вдало розслідувати справи. Та через кардинально різні характери і підходи до розслідування герої часто мають сварки між собою, а через це – і неприємні казуси в роботі.

Макс звик діяти різко і без сумнівів, але самостійно. Після раптової смерті дружини психологи заборонили йому виходити на справи одному. Макс отримує в напарники Ігоря Безхатченка – врівноваженого сім’янина-провінціала. З перших хвилин знайомства герої розуміють, що почалися непрості часи: Максу доведеться терпіти настанови, а Ігорю – постійно ризикувати.