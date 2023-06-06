Слідаки – 14 серія

Дивіться детектив 14 серія! Цього разу слідчі шукатимуть злочинців, через яких молода дівчина в несвідомому стані опинилася на березі. Нещасну накачали наркотиками. Її рідні не можуть збагнути, як так могло статися. Чому вона тепер думає, що її тримають у лікарні силою? І хто залишив на тілі сліди насильства? Дізнайтеся просто зараз!

Данилюк приніс ноутбук доньки на роботу, не думаючи, що з ним може статися щось погане. А Вітя у 14 серії серіалу Слідаки дуже старанно намагався продати комусь сало, яке йому передали родичі із села. Вітя так наполегливо переконував Ткаченка, що йому потрібне сало, що не помітив, як перевернув на ноутбук воду! Чи вдасться врятувати техніку непомітно від Данилюка? Дивіться в серіалі Слідки 14 серія.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 13 серія