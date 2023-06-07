Слідаки – 16 серія

Серіал Слідаки 16 серія розпочався з того, що Олена йшла на побачення та говорила з подругою по телефону. Дівчина сподівалася на чудовий вечір. Ця розмова з подругою була останньою. Дівчину виявили мертвою. Її задушили, а поряд залишили букет квітів. Невже хлопець, який покликав її на побачення, виявився холоднокровним убивцею? Що могло змусити його придушити дівчину під час романтичного вечора? Дізнайтеся просто зараз.

Тітка Зіна дуже любить пліткувати. У 16 серії серіалу Слідаки вона почула, що хтось із оперативників скоро отримає підвищення по службі. Вона поспішила поділитися новиною, і чутки швидко поширилися. Але хто ж отримає підвищення? Дивіться в серіалі Слідаки 16 серія.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 15 серія