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Слідаки – 17 серія

У серіалі Слідаки 17 серія група злочинців намагається привернути увагу незвичайним методом. Вони переслідують людей, загрожують їм та знімають на відео. Після вони викладають ці відео в мережу і набирають величезну кількість переглядів. Але яку мету вони мають?

Герої серіалу Слідаки 17 серія взялися до справи, коли їм зателефонував чоловік, який виявив одну з жертв банди в парку. Жінку зв’язали, одягли їй на шию петлю та зняли на відео. Однак, нічого поганого нападники з нею не зробили. Гілка обломилася, і вона залишилася цілою й неушкодженою. Для чого хлопці знімають ці відео та викладають їх у мережу? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Слідаки 17 серія від 08.07.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 16 серія

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