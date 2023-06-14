Слідаки – 22 серія

У серіалі Слідаки 22 серія правоохоронці спробують розгадати таємницю 20-літньої давнини й дізнатися правду про загибель студентки-відмінниці.

У поліцейській дільниці почався ремонт труб. Сантехніки знайшли в підвалі запилену книгу «Настільна книга слідчого», загадка якої одразу ж викликала ажіотаж серед слідчих. Ким насправді був майор Петров? В яких кумедних ситуаціях опиняться герої через нестачу води? Дивіться онлайн детектив Слідаки.

У детективі Слідаки 22 серія криміналісти шукатимуть наркодилерів, які підсаджують молодь на небезпечні речовини. Внаслідок злочину загадково померла відмінниця Ганна Осипенко. Невже дівчина жила подвійним життям? Чи хтось навмисно підсадив її на наркотики? Дивіться серіал Слідаки 22 серія від 14.06.2023.

Дивіться онлайн серіал Слідаки 21 серія