Топтун – 26 серія

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Після конфлікту на вулиці помирає чоловік. Під час огляду тіла виявляється, що причиною смерті є зовсім не удар, як виглядало на перший погляд. З’ясовується, що загиблий був учасником експериментальної групи з випробування нових ліків. Що ж пішло не так? Покаже серіал ICTV Топтун.

Після інциденту з Нікою батьки пильно слідкують за дочкою. Такі дії не дуже подобаються самій дівчині, але вибору в неї немає. Та найгірше, що подруга Ніки скинула всю вину на неї. Тепер дівчата не спілкуються. Чи не наробить Ніка ще більше дурниць? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 26 серія на сайті Серіали ICTV.

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