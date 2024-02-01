Топтун – 27 серія

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Карину намагалися вбити. Жінку забрала швидка допомога, однак невідомо, чи зможе вона оговтатися. Василь із колегами намагається знайти винного, та на заваді йому стають близькі Карини. Чому вони збрехали про події того дня? Покаже серіал ICTV Топтун.

Під підозрою опиняється колишня дружина чоловіка Карини. Проте після розмови з нею стає очевидно, що вона не причетна до справи. Хто ж тоді хотів відправити Карину на той світ? Кому могла так заважати молода дівчина? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 27 серія на сайті Серіали ICTV.

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