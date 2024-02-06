Топтун – 28 серія

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У балетній школі знаходять тіло викладачки. Опитавши її колег, Василь дізнається, що жінку могли вбити через конкуренцію. Одна з викладачок зловживала алкоголем і була на межі звільнення. Невже репутація для колишньої зірки балету була важливішою за життя людини? Покаже серіал ICTV Топтун.

Учениці загиблої розкажуть, що їхня викладачка мала непростий характер. Жінка дуже суворо й серйозно підходила до навчання. Крім того, за словами дівчат, викладачка володіла телепатією. Чи може це бути правдою? І чи пов’язано це зі смертю жінки? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 28 серія на сайті Серіали ICTV.

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