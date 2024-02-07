Топтун – 29 серія

Дивіться детективний серіал Топтун 29 серія на сайті Серіали ICTV!

В річці знаходять тіло відомого журналіста Манілова. За словами організатора запливу чоловік зареєструвався та брав участь у змаганні. Однак судмедекспертка виявила, що хтось інший намагався видати себе за Манілова. Крім того потонув чоловік у морській воді, а його тіло лише згодом кинули в річку.

У серіалі ICTV Топтун детективам доведеться з’ясувати, як тіло Манілова опинилося так далеко від моря. Василь поговорить із колегами журналіста, які після цього стануть підозрюваними. Крім того слідчі спробують дізнатися, якими розслідуваннями займався Манілов останнім часом. Чи пов’язано це з його загибеллю? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 29 серія на сайті Серіали ICTV.

Дивіться серіал Топтун 28 серія

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