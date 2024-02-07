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Топтун – 30 серія

Дивіться детективний серіал Топтун 30 серія на сайті Серіали ICTV!

Сусідка Семена Богдана опиняється на допиті. Вона надовго залишила свого сина в автівці, через що дитина опинилася в лікарні. Проте із самою Богданою теж не все гаразд. Чи візьмуться слідчі за цю справу? Покаже серіал ICTV Топтун.

У крові Богдани виявлять велику дозу нейролептиків. А це означає тільки одне – жінку хотіли отруїти. Свекруха Богдани дуже її не любила, тож опинилася під підозрою. Невже вона могла пожертвувати здоров’ям внука, щоб нашкодити невістці? Чи хтось інший намагався звести рахунки з Богданою? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 30 серія на сайті Серіали ICTV.

Дивіться серіал Топтун 29 серія

Дивіться онлайн серіал Топтун

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