Топтун – 31 серія

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Слідчі розслідують нещасний випадок під час виступу фокусника. Для одного з номерів він запросив випадкову глядачку й поранив її. Детективи мають підстави вважати, що хтось навмисно зіпсував інвентар фокусника. Хто й навіщо це зробив? Покаже серіал ICTV Топтун.

Головним підозрюваним залишається виконавець номера. Та його мотив викликає сумніви, адже цим вчинком він насамперед зіпсував репутацію собі. Підставити фокусника могли й ображені ним люди. Виявляється, він був не дуже хорошою людиною. Що буде, якщо слідчі влаштують очну ставку всім підозрюваним? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 31 серія на сайті Серіали ICTV.

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