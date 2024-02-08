Топтун – 32 серія

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На яхті компанія давніх друзів святкувала день народження. Зранку імениннику стало дуже погано, і врятувати його не змогли. Слідчі з’ясували, що чоловіка отруїли навмисно. Хто й чому вирішив відправити чоловіка на той світ? Покаже серіал ICTV Топтун.

Напередодні святкування іменинник хотів розійтися зі своєю супутницею. Очевидно, що вона була не дуже рада такому рішенню і не хотіла втрачати заможного кавалера. Та чи наважилася жінка на вбивство? Чи можливо хтось інший мав більш вагому причину вбити іменинника? Щоб дізнатися, дивіться детективний серіал Топтун 32 серія на сайті Серіали ICTV.

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