Топтун – 35 серія

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У смітнику знаходять тіло молодого чоловіка. Воно належить вожатому дитячого спортивного табору Анатолію. Свідків злочину немає, а підозрюваних чимало. Вихованці Анатолія не дуже любили його. Невже хтось із дітей причетний до вбивства? Покаже серіал ICTV Топтун.

Слідчим доведеться постаратися, щоб опитати гостей табору, адже відпочивали там діти заможних батьків. Під підозрою правоохоронців опиниться також двірник, який раніше сидів у в’язниці та мав зброю. Чи дізнаються детективи, за що поплатився життям Анатолій? Дивіться детективний серіал Топтун 35 серія на сайті Серіали ICTV.

Дивіться серіал Топтун 34 серія

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