Топтун – 36 серія

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Після гучного звуку свідки знаходять у ліфті тіло чоловіка. Він керував благодійним фондом, який відправляв хворих дітей на лікування в Ізраїль. Його підлегла розповіла, що Владислав був хорошою та успішною людиною. Невже він сам вирішив накласти на себе руки? Дивіться в серіалі ICTV Топтун.

Анна з’ясує, що нікого, крім загиблого, у ліфті не було. Це змушує слідчих схилятися до версії із самогубством. Однак одна деталь все-таки змінює хід справи. Що ж насправді сталося з чоловіком? Чи зможуть правоохоронці докопатися до правди? Дивіться детективний серіал Топтун 36 серія на сайті Серіали ICTV.

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