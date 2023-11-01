Виклик 1 сезон – 11 серія

Новий епізод серіалу Виклик 1 сезон 11 серія від 01.11.2023 вже доступний до перегляду на нашому сайті!

Ганна Василівна всім серцем ненавидить свою невістку. Жінка впевнена: поки її син Павло тяжко працює на заробітках, його дружина наставляє йому роги з першим ліпшим. Проте 11 серія серіалу Виклик змусить пенсіонерку переосмислити своє ставлення до невістки – Ганна Василівна потребуватиме її допомоги…

Схожа ситуація склалася в родині Назара Петровича. Чоловік не визнає свого зятя та вважає, що його донька просто марнує свій дорогоцінний час у цьому шлюбі. Пенсіонер навіть розмовляти із зятем не хоче! Проте в цій серії життя Назара Петровича опиниться в руках чоловіка доньки. Що трапиться? Дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 11 серія від 01.11.2023.

Серіал Виклик

Серіал Виклик 1 сезон 10 серія