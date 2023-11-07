Виклик 1 сезон – 14 серія

Два друга в серіалі Виклик 1 сезон 14 серія від 07.11.2023 мають екстремальне захоплення – руфінг. Хлопці залізуть на найнебезпечнішу та найвищу будівлю, аби отримати порцію адреналіну та зібрати тисячі переглядів і вподобайок. Проте в 14 серії серіалу Виклик 1 сезон їхнє бажання втерти всім носа та довести свою крутість призвели до страшних наслідків. Що сталося? Дізнайтеся просто зараз!

У 14 серії серіалу Виклик Андрій, як зазвичай, попрямував на старий хутір, аби набрати води з криниці. От тільки на нього чекав неприємний сюрприз – на дні колодязя плакало кошеня. Хлопець вирішив врятувати беззахисного котика, от тільки його героїзм нашкодив йому – Андрій і сам впав у криницю! Чи вдасться йому вибратися? Дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 14 серія від 07.11.2023.

Серіал Виклик

Серіал Виклик 1 сезон 13 серія