Виклик 1 сезон – 15 серія

Дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 15 серія від 08.11.2023 на сайті ICTV. Радісний день весілля обернувся жахливою трагедією. Під час застілля гості почали задихатися від невідомої речовини. Коли вони намагалися вийти назовні, то помітили, що двері заклинило і їх ніяк не вдавалося відімкнути. Проте найстрашніше сталося згодом. На кухні спалахнула пожежа, і люди опинилися в пастці. Чи встигли рятувальники врятувати їхні життя? Від якої невідомої речовини люди почали задихатися? І хто винен у цій надзвичайній ситуації? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 15 серія на ICTV.

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Серіал Виклик 1 сезон 14 серія