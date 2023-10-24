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Виклик 1 сезон – 4 серія

Олексій у серіалу Виклик 1 сезон 4 серія від 24.10.2023 вирішив влаштувати своїй коханій Тані незабутній сюрприз – він збирається зробити їй пропозицію. Це важливий етап в їхніх стосунках, і Олексій хоче, щоб цей момент став незабутнім для них обох. У 4 серії серіалу Виклик. Олексій вирішує організувати екскурсію в підземелля і освідчитися Тані саме там. Здається, це вдале об’єднання екстриму й романтики, але реальність виявляється набагато похмурішою.

Що ж чекає на Олексія і Таню в цій небезпечній підземній пригоді? Які страшні наслідки принесуть їм їхні пошуки романтики в похмурих закутках підземелля? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 4 серія від 24.10.2023.

Серіал Виклик

Серіал Виклик 1 сезон 3 серія

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