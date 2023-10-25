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Виклик 1 сезон – 6 серія

Ви дивитеся онлайн серіал Виклик 1 сезон 6 серія від 25.10.2023 на нашому сайті!

Сьогоднішні дві історії пов’язані з темою, яка близька кожному – неочікувані вимкнення світла. Вагітна жінка раптово застрягла в ліфті зі своїм сусідом, який напередодні посварився з її коханим. Ще більше в 6 серії серіалу Виклик погіршує і без того неспокійну атмосферу те, що в жінки почалися перейми! А до всього ще й диспетчери не відповідають, а зв’язок на смартфонах, як на зло, зник. Чим закінчиться ця ситуація? Дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 6 серія від 25.10.2023.

Серіал Виклик

Серіал Виклик 1 сезон 5 серія

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