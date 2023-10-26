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Виклик 1 сезон – 7 серія

Молодий і прогресивний співак Арсен у серіалі Виклик 1 сезон 7 серія від 26.10.2023 вирішив спробувати перевтілитися з романтичного парубка в брутального чоловіка в очах фанатів. Для цього хлопець запланував знімання дуже екстремального кліпу, у якому всі трюки виконуватиме він, а не професійний каскадер. Чого коштуватиме йому така забаганка? Дізнайтеся просто зараз!

У 7 серії серіалу Виклик екстремал Денис вирішив вкотре випробувати свої сили та полоскотати собі нерви, навмисне поставивши під загрозу своє життя. Що замислив хлопець? І чим обернеться екстремальна пригода? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 7 серія від 26.10.2023.

Серіал Виклик

Серіал Виклик 1 сезон 6 серія

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