Виклик 1 сезон – 8 серія

Дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 8 серія від 26.10.2023 на нашому сайті!

Вихідний механіка Петра збігся з вихідним у парку атракціонів, які він обслуговує. Кращого часу для ремонту годі й шукати, а тому чоловік вийшов на декілька годин на роботу, аби привести до ладу улюблений атракціон дітей – Ромашку. Проте в 8 серії серіалу Виклик вихідним парку вирішили скористатися двоє юних хлопців, які вирішили покататися без черг та оплати. Однак їхня неуважність та хуліганство призвело до страшних наслідків. Що відбулося? Дізнайтеся просто зараз!

Чому не варто залишати дітей без нагляду дорослих? Дивіться онлайн серіал Виклик 1 сезон 8 серія від 26.10.2023.

Серіал Виклик

Серіал Виклик 1 сезон 7 серія